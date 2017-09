Zweed dwingt moslima's spek te eten op trein

Bewerkt door Eric Belsack

1/09/17 - 14u56 Bron: thelocal.se

© thinkstock.

In Zweden is een man veroordeeld voor het beledigen van moslima's op grond van hun geloof en etnische afkomst. Op een pendeltrein in de buurt van Stockholm zwaaide de 52-jarige met spek voor de ogen van drie gesluierde vrouwen. Hij dwong hen het varkensvlees op te eten.

Het incident gebeurde in 2015 op de trein in Märsta, een voorstad van Stockholm. Een man van 52 stapte in een wagon af op drie gesluierde vrouwen. Hij zwaaide met spek voor het gesluierde gelaat van de moslima's en eiste dat ze het vlees zouden verorberen.



Hierop spoedden de vrouwen zich naar een andere plaats in de trein, maar de man volgde hen. "Ik haat moslims", tierde de onverlaat.



Volgens de districtsrechtbank van Attunda was het de bedoeling van de vijftiger om de drie dames te beledigen op grond van hun geloof en etnische afkomst. In het vonnis van de rechtbank, dat de site The Local kon inkijken, staat het volgende te lezen: "De beklaagde zwaaide met spek voor de ogen van de klagers. Hij eiste dat ze het zouden opeten en werkte vervolgens het varkensvlees zelf naar binnen".



"In de trein waren op het moment van de feiten voldoende zitplaatsen beschikbaar. Toch volgde de beklaagde de vrouwen toen die zich verplaatsten om hem te ontwijken. Voor een tweede keer at hij van het spek, duidelijk met de bedoeling dat de vrouwen het zouden zien. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's op de trein".



Boete (maal drie)

Nog volgens het vonnis begon de man vervolgens te roepen dat hij moslims haat. "Wij achten het voldoende bewezen dat de beklaagde de uitdrukkelijke bedoeling had om de klagers te beledigen".



De man krijgt een boete van 5.000 kronen, zo'n 525 euro. Te vermenigvuldigen met drie voor elke vrouw die hij uitschold. Ook krijgt hij zestig zogenaamde 'dagboetes' opgelegd. Die staan in verhouding tot het inkomen van de man.