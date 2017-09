Tweede man opgepakt na verdwijning Maëlys (9): "Hij hield een gsm verborgen voor de speurders"

FT

1/09/17

Zes dagen na de mysterieuze verdwijning is er nog altijd geen spoor naar Maëlys (9). © AFP & RV.

frankrijk Speurders in Frankrijk hebben een tweede verdachte opgepakt in de zaak van het verdwenen meisje Maëlys De Araujo, negen jaar. Het kind is nu al zes dagen zoek nadat ze in het holst van de nacht verdween tijdens een huwelijk in Pont-de-Beauvoisin, Isère.