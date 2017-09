School in Nederland verplicht kinderen water te drinken, ouders boos: "Water is voor honden"

Tom van der Meer

1/09/17

Geen cola, geen energiedrank en zelfs geen limonade meer. Kinderen op basisschool Don Sarto in het Nederlandse Tilburg mogen vanaf dit schooljaar alleen nog maar water drinken op school. Tot woede van veel ouders.

Ook het eten wordt er beperkt. De kinderen van de basisschool mogen boterhammen of fruit meenemen van thuis. Drankjes en andere etenswaren worden afgenomen en aan het einde van de dag met een briefje terug mee naar huis gestuurd. De school wil op die manier de kinderen zo gezond mogelijk houden. Maar veel ouders van de school in Tilburg bepalen liever zelf wat gezond is voor hun kind. Ze beklaagden zich de afgelopen weken bij de directeur van Don Sarto. "Mijn zoon komt huilend thuis: ik lust geen water'', zegt een vader. "Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet. Water is voor honden." Hij is deze week al verschillende keren met andere ouders naar school getrokken om zijn beklag te doen. Vooralsnog zonder resultaat. Zijn zoontje (6) neemt normaal graag een brikje appelsap mee, met een boterkoek. Maar die kreeg de jongen deze week aan het einde van de dag dus terug mee naar huis. "We mogen nog geen koekje meegeven. Niks. En je kunt een kind niet verplichten om water te drinken, als hij het niet lust. Wat als het dertig graden is? Moet hij dan maar uitdrogen?''

Bidon vol bacteriën

Het grootste bezwaar heeft de vader echter tegen de bidons die worden gebruikt. "Die worden elke dag uitgespoeld. Maar als een kind ziek is, komen er bacteriën in. Die spoel je er niet zomaar uit. Dit gaat in tegen de hygiëneregels.''



De directeur wil de kinderen juist gezond maken met deze nieuwe regel. "Het gebeurt op heel veel scholen. Wat kinderen meenemen, wordt steeds zoeter. Toen ik naar school ging kreeg je alleen een droge koek mee. Maar fabrikanten doen er nu een laagje op, soms komt er een sausje bij, er zitten rozijnen in. Het wordt er niet gezonder op", klinkt het.



De directeur heeft advies ingewonnen en het oudercomité heeft met de nieuwe regels ingestemd. Voor de vakantie werd de nieuwe maatregel al via een briefje verduidelijkt, maar met wisselend succes. "Het is bij sommigen nog niet helemaal duidelijk. Daarom gaan we ze volgende week nog een keer informatie geven. We hebben ouders uitgelegd hoeveel suiker er in fruitsap zit en hoe lang het duurt voor ze die verbrand hebben. Dat lukt niet in de kleine pauze.''