Europa betaalt niet voor hek aan Hongaarse grens: "Solidariteit is geen menu à la carte"

1/09/17 - 13u53 Bron: Belga

De Europese Commissie is bereid om een Hongaars verzoek om extra geld voor de bewaking van de Europese buitengrenzen te onderzoeken, maar van Europees geld voor het optrekken van hekken kan geen sprake zijn. Dat heeft een woordvoerder vrijdag duidelijk gemaakt in een reactie op de vraag van de Hongaarse premier Viktor Orban.

Viktor Orban, eerste minister van Hongarije © reuters.

Orban vroeg donderdag in een brief aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een tegemoetkoming van 400 miljoen euro voor de kosten die Hongarije heeft gemaakt om de Europese buitengrenzen beter af te schermen, onder meer met een hek aan de grens met Servië.



"Als we praten over Europese solidariteit, dan moet het ook gaan over grensbewaking en is solidariteit ook hier van toepassing", luidde de redenering van Boedapest.



"We nemen er nota van dat de Hongaarse regering nu erkent dat solidariteit een belangrijk principe van de Europese Unie is", reageerde de woordvoerder. De Commissie lanceerde in juni een inbreukprocedure tegen Hongarije omdat de conservatieve regering al twee jaar weigert om vluchtelingen met grote kans op asiel over te nemen van Griekenland en Italië. "Solidariteit is geen menu à la carte, waarbij je één bord kiest, bijvoorbeeld grensbewaking, en een ander bord weigert, zoals het naleven van beslissingen van de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) over herplaatsing."