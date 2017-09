Belgische bus gestolen in Kopenhagen: politie vreest dat terroristen er aanslag mee willen plegen

Bewerkt door Eric Belsack

1/09/17 - 12u11 Bron: thelocal.dk

Archiefbeeld van de Belgische bus. © Københavns Politi.

De politie van de Deense hoofdstad Kopenhagen is op zoek naar een Belgische toeristenbus. Hoewel de zaak wordt behandeld als "een gewone diefstal van een voertuig" zijn de speurders toch extra waakzaam. De jongste tijd werden immers verscheidene terroristische aanslagen gepleegd met "grote vervoersmiddelen".

De witte bus met nummerplaat 1-DIA-309 verdween tussen dinsdagavond 10 uur en woensdagochtend 7 uur. Hij stond geparkeerd nabij het Centraal Station van Kopenhagen.



Naast een team van speurders, zette de politie ook een helikopter in om het voertuig te zoeken. De zoektocht bleef tot dusver zonder resultaat. Via een oproep op Twitter werd ook de hulp van de bevolking ingeroepen.



Hoewel de zaak behandeld wordt als een 'gewone' voertuigdiefstal, is de politie op haar hoede. Met de recente reeks aanslagen met vrachtwagens en dergelijke in het achterhoofd, wordt niet uitgesloten dat terroristen de Belgische bus hebben gestolen om er hun slag mee te slaan.