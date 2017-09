Gevangenis onderschept 540 gram coke in schoenzolen

Ondine van der Vleuten

1/09/17 - 10u29 Bron: AD.nl

© PI Torentijd.

De gevangenis in het Zeeuwse Middelburg heeft vandaag 540 gram cocaïne onderschept in de bagage van een arrestant. De drugs zat verstopt in zijn schoenzolen.

De Nederlander, die nog een straf moest uitzitten uit 2003, liep deze week tegen de lamp in België. Hij werd door ons land uitgeleverd aan Nederland en kwam woensdagmiddag aan in de Middelburgse gevangenis Torentijd.



De man, die veroordeeld is wegens een drugsdelict, had bij zijn arrestatie een tas en een koffer met persoonlijke spullen bij zich. In de koffer zaten onder meer twee paar gloednieuwe schoenen. Zorgvuldige inspectie bracht aan het licht dat in de zolen op ingenieuze wijze pakjes cocaïne weggewerkt waren.



'Bijzondere vondst'

Woordvoerder Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen: "Dit is een bijzondere vondst. Meestal vinden we softdrugs. Soms vinden we harddrugs en dan hoogstens een gram of een paar pillen. Hier gaat het om wat je noemt een handelshoeveelheid. We hebben aangifte gedaan en de zaak overgedragen aan de politie."



De gedetineerde is inmiddels door de politie verhoord. "De gevangenisdirecteur heeft hem een sanctie opgelegd van zeven dagen strafcel. Dat betekent één uur per dag luchten en 23 uur achter slot en grendel."



De straatwaarde van de gevonden cocaïne is ongeveer 27.000 euro.