Huis bejaarde Amerikaanse broers ligt propvol kinderporno en speelgoed

1/09/17 - 07u08 Bron: AD.nl

Het huis van de broers in Seattle. © ap.

In de Amerikaanse staat Washington zijn drie mannen van rond de 80 jaar oud gearresteerd nadat er in hun gezamenlijke woning kinderporno, speelgoed en kinderkleren werden gevonden. Een nicht was vorige maand de garage van haar ooms aan het opruimen toen ze op het spoor kwam van het kindermisbruik.