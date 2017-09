Verdachte aanslagen Parijs kan uitgeleverd worden aan Frankrijk

TK

1/09/17 - 06u55 Bron: Belga

Yassine Atar © Screenshot YouTube.

Terreurverdachte Yassine Atar, die in voorlopige hechtenis zit in het kader van het Belgische onderzoek naar de aanslagen in Parijs in 2015, zou binnenkort uitgeleverd kunnen worden aan Frankrijk, schrijft la Dernière Heure vandaag. Frankrijk heeft in augustus een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Atar, zegt een bron dicht bij het onderzoek.