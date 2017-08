Russisch opposant beschuldigt Poetin opnieuw van corruptie en onthult zijn geheim "buitenverblijf"

kv

RUSLAND De Russische Poetintegenstander Alexej Navalny heeft op YouTube een nieuw filmpje gepubliceerd waarin hij president Poetin beschuldigt van corruptie. In de video toont Navalny luchtbeelden van een villa die op naam van een vriend van Poetin staat, maar in feite gebruikt wordt door de president zelf, zo zegt de opposant.

"Al het bewijs wijst duidelijk naar een van Vladimir Poetins klassieke corruptiestrategieën. Zijn persoonlijke eigendommen worden geregistreerd onder de namen van goede vrienden die de voorbije zeventien jaar walgelijk rijk geworden zijn." Aleksej Navalny De villa, gekend als Villa Segren, is gelegen op het eiland Lodochny in de Finse Golf. Op het 20 hectare groot domein liggen ook verschillende bijgebouwen, een heliplatform en een pier. Volgens Navalny is het domein zwaarbewaakt, wordt het omringd door een groot hek en mogen buurtbewoners niet in de buurt komen. De opposant beweert dat het domein eigendom is van een goede vriend van de Russische president, maar eigenlijk voor Poetin bestemd is.



Het filmpje verscheen woensdag online en werd sindsdien al meer dan twee miljoen keer bekeken.

Poetins belastingsaangifte Volgens Poetins belastingsaangifte bezit hij enkel een stuk land van vijftien are, twee kleine appartementen, drie oude auto's uit het Sovjettijdperk en een kleine aanhangwagen. Eerder deze maand toonde de onafhankelijke televisiezender Dozhd, ook gekend als TV Rain, al schetsen voor het interieur van het geheime buitenverblijf. Daarop is een groot binnenzwembad en een rijkelijk bemeubeld kantoor te zien met een gravure van de Russische tweekoppige adelaar boven het bureau. Dozhd meldde op gezag van een bron nabij de lokale autoriteiten dat het domein werd aangepast aan de wensen van Poetin nadat de president er in 2010 minstens één keer verbleven had.



Poetins belastingsaangifte van 2016 maakt echter geen melding van het eigendom. Volgens die documenten bezit hij enkel een stuk land van vijftien are, twee kleine appartementen, drie oude auto's uit het Sovjettijdperk en een kleine aanhangwagen. In het verleden werd de Russische president echter ook al in verband gebracht met de eigendom van een paleis aan de Zwarte Zee.