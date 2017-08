Indiaas meisje pleegt berooft zichzelf van het leven na 'menstruatieshaming'

kv

1/09/17 - 01u33 Bron: BBC, The Guardian

Een twaalfjarig meisje uit India heeft zelfmoord gepleegd nadat een lerares haar belachelijk zou gemaakt hebben om een menstruatiebloedvlek. In haar afscheidsbriefje beschuldigde ze de leerkracht ervan haar te "folteren".

Het incident vond zondagochtend plaats in de staat Tamil Nadu, een dag nadat het meisje in de klas openlijk vernederd was door de vrouw.



Toen andere leerlingen het meisje vertelden dat ze bloedvlekken op haar kleren had, vroeg ze de lerares om hulp, maar die verplichtte het kind om haar shirt op te heffen en de vlekken aan de rest van de klas te tonen, vertelde de moeder van het kind aan lokale media. "De leerkracht hield er zelfs geen rekening mee dat er jongens in de klas zaten", zei ze aan News Minute. "Toen ze leerkracht ervan op de hoogte bracht, kreeg ze een stofvod om als maandverband te gebruiken. De leerkracht verplichtte mijn dochter om de klas te verlaten. Hoe kan een twaalfjarige een dergelijke vernedering doorstaan?" aldus de moeder aan BBC Tamil.



"Amma (moeder), vergeef me alsjeblieft," schreef het kind in haar afscheidsbriefje. "Ik weet niet waarom mijn lerares zulke opmerkingen tegen me maakt. Ik kan niet begrijpen waarom ze me zo lastigvallen en treiteren," schreef de tiener.