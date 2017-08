Rutte en Macron manen Britten aan tot spoed

Door: redactie

31/08/17 - 23u29 Bron: Belga

De Nederlandse premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron vinden dat de Britse onderhandelingen wel wat sneller kunnen gaan. © afp.

De Britse regering moet beter haar best doen om de onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie tot een goed en spoedig einde te brengen. Nu wordt er nog te weinig voortgang geboekt, vinden de Nederlandse premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron.

Rutte bezocht Macron vandaag in Parijs. De twee leiders wijzen erop dat de EU pas afspraken met de Britten kan maken over hun toekomstige (handels)relaties als eerst een aantal andere kwesties zijn afgehandeld. Zo moeten de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa zijn gewaarborgd, moet er duidelijkheid zijn over de financiële afwikkeling van het Britse EU-lidmaatschap en moeten er afspraken zijn gemaakt over de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Die grens was tot nu toe een binnengrens, maar wordt straks een buitengrens van de Unie.



De hoofdonderhandelaar over de Brexit namens de EU, Michel Barnier, sprak eerder vandaag ook al zijn ongeduld uit. Alleen in de onderhandelingen over de Ierse grens zouden afgelopen week, tijdens de derde onderhandelingsronde in Brussel, wat vorderingen zijn gemaakt.