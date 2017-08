Officieel: VS sturen extra troepen naar Afghanistan

Door: redactie

31/08/17 - 21u01 Bron: Belga

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis © photo news.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft vandaag bevestigd dat de VS extra soldaten naar Afghanistan sturen. Hij heeft daarvoor decreten ondertekend. Tien dagen geleden had president Donald Trump al aangekondigd dat hij het Amerikaanse engagement in Afghanistan wil versterken.