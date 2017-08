Hongaarse premier stuurt Europese Unie rekening voor grensbewaking

Door: redactie

31/08/17 - 20u30 Bron: Belga

© ap.

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in een brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een bijdrage van 400 miljoen euro gevraagd om de Hongaarse grenzen beter af te schermen. Boedapest eist onder meer een Europese tegemoetkoming voor de aanleg en het beheer van het hek aan de zuidelijke grens met Servië, zo legde zijn kabinetschef Janos Lazar vandaag uit op een persconferentie in Boedapest.

© ap.

"Als we praten over Europese solidariteit, dan moet het ook gaan over grensbewaking en is solidariteit ook hier van toepassing", stelde Lazar. Volgens hem moet de Europese Unie de helft betalen van de circa 800 miljoen euro die Hongarije heeft uitgegeven om de grenzen te bewaken. Het land beschermt immers "alle Europese burgers tegen de toevloed van illegale migranten", aldus Lazar.



Hongarije trok op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 een hek met prikkeldraad op aan de grens met niet-EU-lidstaat Servië, en even later ook aan de grens met Kroatië. De controversiële maatregel kon op weinig begrip rekenen in Brussel. Niettemin voltooiden de Hongaren dit voorjaar een tweede, meer gesofisticeerd hek aan de grens met Servië.



De Commissie verwijt Hongarije een gebrek aan solidariteit omdat het land pertinent blijft weigeren om vluchtelingen op te vangen die aangekomen zijn in Griekenland of Italië en een grote kans maken op asiel. In juni lanceerde de Commissie daarom een inbreukprocedure tegen Hongarije. Boedapest was intussen al naar het Europese Hof van Justitie getrokken om het spreidingsplan aan te vechten. Het Hof doet daarover uitspraak op 6 september.