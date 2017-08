Door: redactie

De rookpluim die werd veroorzaakt na de ontploffingen in de ondergelopen chemische fabriek van Arkema, in de buurt van Houston in Texas, is "extreem gevaarlijk". Dat heeft het hoofd van het federaal rampenagentschap Fema gemeld. Een verantwoordelijke van het bedrijf liet weten dat de kans groot is dat er nog meer chemische ontploffingen en branden zullen ontstaan.