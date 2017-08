De 'kill-tuigen' van de VS: het ultieme verdedigingsschild tegen vijandige kernraketten

© screenshot CNN.

Het Amerikaanse raketafweersysteem is ontwikkeld om vijandige kernwapens uit de ruimte te halen voor ze het land kunnen treffen. Iemand als Kim Jong-un zou die weleens op de VS kunnen afvuren. Staat de technologie in zo'n geval wel op punt? CNN trok naar Fort Greely in Alaska, de laatste verdedigingslinie tegen inkomende nucleaire raketten.

Wie aan de afgelegen Amerikaanse staat Alaska denkt, denkt eerder aan sneeuw en aan natuurschoon dan aan militaire bedrijvigheid. Toch hebben de VS er een belangrijke legerbasis ondergebracht: Fort Greely, op een goeie 500 km ten noorden van hoofdstad Anchorage en op 6.115 km van Pyongyang. De militaire site stamt uit de tweede wereldoorlog en werd opnieuw in gebruik genomen in 2004.



38 diep ingegraven raketkokers van staal en beton vormen er de ultieme verdedigingsgordel om het land en zijn bevolking te beschermen tegen mogelijke raketaanvallen met kernwapens. Van de Noord-Koreaanse despoot Kim Jong-un, bijvoorbeeld, die de VS als zijn aartsvijand beschouwt en hun grondgebied geregeld bedreigt.



Op de bodem van de 38 zwaarbewaakte schachten liggen GBI's verscholen, ground-based missile interceptors of grond-luchtdoelraketten, die vijandelijke raketten kunnen uitschakelen. Vandaar ook: 'kill-tuigen'. Ze worden in hun ondergrondse pijp bovenaan afgeschermd door twee enorme schilden. Naast Fort Greely is er maar één backup met een kleinschaliger antiraketsysteem: de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië.



CNN-journaliste Kyung Lah en haar ploeg mochten uitzonderlijk een kijkje nemen op de basis in Alaska. Ze sprak onder anderen met kolonel Kevin Kick over de werking van het antiraketsysteem. "Bij een alarm openen de schilden zich vliegensvlug", legt Kick uit. "Meteen daarna zie je een vuurflits van de GBI die de koker met een ongelooflijke snelheid verlaat". Vervolgens moeten de 'kill-tuigen' de vijandelijke raket in de ruimte neerhalen. Kick heeft daar naar eigen zeggen "honderd procent vertrouwen" in, maar dat blijkt niet uit testen in het verleden. Op achttien testlanceringen werden slechts tien doelwitten geneutraliseerd. Dat is amper 60 procent, en te weinig voor een systeem waar al zo'n 40 miljard dollar in gepompt worden.