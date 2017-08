Hij dronk soep uit menselijke schedels: deze waanzinnige moordenaar was de inspiratie voor killer uit Silence of the Lambs

Koen Van De Sype

31/08/17 - 18u38 Bron: Unhinged, The Sun, History, Wikipedia

© rv.

De gruwelijke moordenaars uit The Silence of the Lambs, The Texas Chain Saw Massacre en Psycho mogen dan fictionele karakters zijn, de man op wie ze geïnspireerd werden, was maar al te echt. De Amerikaan Ed Gein had maar twee obsessies: zijn moeder en het macabere. Hij maakte zijn slachtoffers zonder enige genade af en knutselde van hun resten kleding, meubels en andere trofeeën. Dat staat te lezen in een nieuw boek dat uitkwam over de man.

Moeder Augusta. © rv. Gein was opgegroeid in een gezin van vier. Zijn vader was een agressieve alcoholicus en zijn moeder een extreem gelovige en dominante vrouw. Zijn broer Henry stierf op jonge leeftijd in een brand en hoewel Ed beweerde dat hij er niets over wist, kon hij de politie wel meteen naar het lichaam leiden.



Gepest

Hoewel hij niet dom was, werd hij op school gepest en gemeden. Zijn moeder - die hem elke dag voorlas uit het Oude Testament - vond dat prima en want ze wilde niet dat hij met klasgenootjes omging. Toen ze in 1945 stierf - vader George was toen al dood - bleef hij helemaal alleen achter op de boerderij. Hij timmerde de ramen en deuren van de bovenverdieping, de woonkamer en de slaapkamer van zijn moeder dicht en ging in de andere slaapkamer, de keuken en de schuur leven. (lees hieronder verder)

En hij ontwikkelde een obsessie om zijn moeder Augusta terug te halen uit de dood. Hij begon boeken te lezen over anatomie en toen hij op een dag in de krant zag dat er net een vrouw was begraven, besloot hij om haar lichaam weer boven te halen voor 'medische experimenten'. Het werd de tien daaropvolgende jaren zijn modus operandi. Met de botten en de huid maakte hij trofeeën en de spieren en de organen stopte hij in de koelkast om op te eten.



Pas in november 1957 zou aan het licht komen wat er echt aan de hand was, toen bewoner Frank Worden thuiskwam en zijn moeder Bernice - die een winkeltje had - nergens kon vinden. Hij zag wel een bloedspoor dat naar de deur leidde en besloot meteen sheriff Arthur Schley te bellen.



Rekening

De enige andere aanwijzing in de winkel was een rekening waarop te lezen was dat Ed Gein er even voordien twee liter antivries had gekocht. De twee mannen trokken daarop naar zijn boerderij om verhaal te halen, maar ze waren op geen enkele manier voorbereid op wat ze daar aantroffen. (lees hieronder verder) © rv.

Binnen sloeg hen een stank van menselijke resten tegemoet. Al snel werd duidelijk waar die vandaan kwam, toen ze het lichaam van Bernice aan het plafond zagen bengelen. Later zou blijken dat zij niet zijn eerste slachtoffer was. In december 1954 had hij al de bazin van het plaatselijke café vermoord, Mary Hogan. Gein bekende beide moorden, maar weigerde nog meer feiten toe te geven. De andere lichaamsdelen in zijn horrorhuis waren volgens hem van mensen die hij had opgegraven. (lees hieronder verder) Mary Hogan en Bernice Worden. © rv.