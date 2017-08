Nederlandse huisarts stelde diagnoses via WhatsApp

Koen Voskuil

31/08/17 - 17u57 Bron: AD.nl

't Hart Medisch Centrum in Lelystad (Nederland), waar de praktijk van de huisarts was. © Google Streetview/AD.

Een huisarts uit Lelystad (Nederland) moest gedwongen zijn praktijk sluiten nadat bleek dat hij diagnoses stelde en voorschriften uitschreef via WhatsApp, zonder zijn patiënten te zien. Dat meldt de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag (IGZ).

Medische gegevens

In die WhatsApp-gesprekken heeft de IGZ inderdaad medische gegevens en namen van patiënten aangetroffen. De praktijk van K. in 't Hart Medisch Centrum in Lelystad is al in juli overgedragen. De inspectie neemt het de arts enorm kwalijk dat hij bij zijn afwezigheid geen waarneming bij spoedgevallen had geregeld.



K. viel door de mand tijdens een onaangekondigde inspectie op dinsdag 18 juli. De inspecteurs troffen de arts niet in zijn praktijk aan. Toen ze hem mobiel belden en vroegen waar hij was, zei hij dat hij in zijn praktijk was. Ook zijn latere verklaring dat hij in de apotheek was, bleek niet te kloppen. Bovendien zou hij zijn doktersassistente hebben gevraagd zijn praktijkagenda te vervalsen.