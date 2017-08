Toeristische attracties Amsterdam oefenen voor aanslag

Bewerkt door: aja

Toeristische attracties in Amsterdam gaan samen met de politie en hulpdiensten oefenen hoe om te gaan met een dreigende aanslag. Ook worden mogelijk op bepaalde locaties extra maatregelen genomen, zoals dat vorige week ook is besproken met ondernemers in de hoofdstad.

De maatregelen komen er na de aanslagen in Barcelona, waar een bestelwagen inreed op voetgangers op de Ramblas. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verkorten van wachtrijen bij attracties of de bescherming ervan, zodat ze minder makkelijk een doelwit kunnen zijn van een terreuraanslag met een voertuig.



Ook is er aandacht voor de verkeersdoorstroming op bepaalde plekken. Locaties als de Heineken Experience en het Museumplein zijn in het gesprek met verschillende vertegenwoordigers van toeristische attracties aan de orde gekomen, zo schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad. Lees ook Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen terreur