Honderden nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in Amazone

Door: redactie

31/08/17 - 17u02 Bron: AFP

De roze rivierdolfijn die de onderzoekers van het WNF hebben ontdekt. © afp.

Onderzoekers hebben 381 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt in het Amazonegebied. Dat gebeurde tijdens een studie van 24 maanden, waarbij volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) gemiddeld iedere twee dagen een nieuwe soort aan het licht kwam.

© afp. Vuurstaartspringaapje © afp.

"Nieuwe soorten omvatten een vuurstaart-springaapje, een honingraatvormige rog, een roze rivierdolfijn, een geelachtige hagedis en een vogel die vernoemd is naar de voormalige Amerikaanse president Barack Obama: 'Nystalus obamai''', liet het WNF weten.



In totaal zijn 216 nieuwe planten, 93 vissen, 32 amfibieën, 20 zoogdieren, 19 reptielen en een vogel ontdekt. De onderzoekers deden de ontdekkingen in de jaren 2014 en 2015. Bij eerdere onderzoeken in de oerwouden van de Amazone in Zuid-Amerika doken ook al honderden nieuwe soorten op. Volgens het WNF zitten er nog steeds "enorme gaten'' in de wetenschappelijke kennis over het Amazonegebied. Zo schat de organisatie dat 80 procent van de soorten in het gebied nog ontdekt moet worden.



"Ondanks het feit dat het slechts 1 procent van het oppervlak van de aarde bedekt, wordt geschat dat 10 procent van alle bekende soorten op aarde er leven'', aldus het WNF, dat zich zorgen zegt te maken over de bescherming van het Amazonewoud.