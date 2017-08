Pakistaans oud-president "voortvluchtig" na proces over moord Benazir Bhutto

KVDS

31/08/17 - 16u08 Bron: Belga

Pervez Musharraf. © reuters.

Een Pakistaanse rechtbank heeft oud-president Pervez Musharraf tot "voortvluchtige" uitgeroepen. Musharraf werd aangeklaagd voor de moord op zijn politieke rivaal Benazir Bhutto in 2007. Vijf andere verdachten die dicht bij de Pakistaanse taliban zouden staan, werden vrijgelaten. Tegelijk werden twee politieagenten veroordeeld tot elk 17 jaar cel voor nalatigheid in de zaak.

Bhutto was tweemaal premier van het land, en werd eind 2007 vermoord na afloop van een verkiezingsbijeenkomst. De moord gebeurde twee maanden nadat ze teruggekeerd was naar Pakistan na een zelfgekozen ballingschap. Die ballingschap maakte deel uit van een deal met de toenmalige legerleider en president Musharraf.



Volgens de rechtbank wijzigden de twee veroordeelde agenten Bhutto's veiligheidsplan op het moment dat ze de bijeenkomst verliet, waardoor ze nalieten haar voldoende te beschermen.



De rechtbank oordeelde voorts dat Musharrafs eigendommen in beslag moeten worden genomen. De oud-president woont nu in Dubai.