Vikki (23) kan al drie jaar niet meer plassen: "Ik zag er op zeker moment 20 weken zwanger uit"

Aanvankelijk dacht ze dat ze gewoon een blaasontsteking had. De Britse Vikky Black (23) kon eind 2014 moeilijk plassen en ze veronderstelde dat het wel vanzelf zou beteren. Maar toen er na enkele dagen helemaal niets meer kwam als ze naar toilet ging en haar buik begon op te zwellen, raakte de ingenieur in paniek.

In het Furness General Hospital kreeg ze een noodkatheder in haar blaas en er werd meteen meer dan een liter urine afgevoerd. "Normaal gezien kan de blaas maximaal een halve liter urine aan, dus dat was een gigantische hoeveelheid. Ik voelde me wel op slag beter", zegt ze.



Het gaf haar hoop dat ze van het probleem verlost was, maar de volgende dag begon haar buik opnieuw op te zwellen. Ze keerde terug naar het ziekenhuis en kreeg opnieuw een katheder. Maar deze keer zou hij drie maanden moeten blijven zitten volgens de dokters. Het werd drie jaar. © Facebook.

Omdat ze er maar niet achter kwamen wat er met haar aan de hand was, verwezen de artsen Vikki uiteindelijk door naar de Manchester Royal Infirmary voor gespecialiseerde tests. En dat leidde eind 2015 tot de diagnose dat ze aan het Syndroom van Fowler leed, een uiterst zeldzame ziekte bij jonge vrouwen, waarbij de sluitspier niet goed kan ontspannen en ze moeilijk of zelfs niet kunnen plassen. Volgens de University of Central London kan de aandoening het gevolg zijn van een operatie, maar zou ze ook spontaan opduiken. En dat was het geval bij Vikki. © Facebook.

"Weinig mensen kennen de ziekte, maar ze heeft een enorme impact", vertelt ze. "Door de katheder heb ik vaak nierinfecties. Ik denk dat ik intussen bijna aan honderd zit en ik lig regelmatig in het ziekenhuis. Twee keer werd ik al in een kunstmatige coma gebracht. Vorige week nog moest ik intraveneus antibiotica krijgen. Een extra probleem is dat ik daar resistent tegen begin te worden, waardoor mijn risico op ontstekingen en zelfs een bloedvergiftiging toeneemt." © GoFundMe.