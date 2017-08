Twintiger maakt na moord dodelijke val

Bewerkt door: mvdb

Den Haag Een twintigjarige man die in augustus om het leven kwam na een val van een dak, blijkt voor zijn fatale val een 60-jarige inwoner van Den Haag van het leven te hebben beroofd. De Nederlandse politie heeft dit mede door DNA-onderzoek vastgesteld.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 13 augustus door agenten aangetroffen in een parkeergarage aan de Rubensstraat in Den Haag. De twintigjarige man werd enige uren later door agenten gezien op het dak van een gebouw in de Schoolstraat. Hij probeerde naar de overkant te springen. Dat mislukte waardoor hij naar beneden viel. Hij overleed later in het ziekenhuis.



Op een kledingstuk van de twintigjarige man werden bloedsporen aangetroffen van het 60-jarige slachtoffer. Op basis van DNA-onderzoek, camerabeelden en rechercheonderzoek is vastgesteld dat de twintigjarige achter de dood van de man zit.