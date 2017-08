Door: redactie

31/08/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat de erg geliefde prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Haar overlijden veroorzaakte een ware shockgolf in Groot-Brittannië en dompelde het land in een collectieve rouw.