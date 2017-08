Zweedse prinses Sofia bevallen van tweede kindje

Bewerkt door: aja

31/08/17 - 13u43 Bron: ANP

Het tweede kindje van de Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia is geboren. Sofia beviel donderdagochtend in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm.

De baby, waarvan het geslacht nog niet bekend is, zag om 11.24 uur het levenslicht. Moeder en kind maken het goed. Carl Philip spreekt waarschijnlijk later vandaag de pers toe, en maakt dan ook bekend of hij een zoon of dochter heeft gekregen.



Carl Philip en Sofia werden vorig jaar ouders van prins Alexander. Hij kwam op 19 april ter wereld, net als zijn broertje of zusje in het Danderyd-ziekenhuis. In maart maakten Carl Philip en Sofia bekend dat hun tweede kindje onderweg was.