"Verdachte aangehouden in zaak verdwenen Maëlys (9)"

Door: redactie

31/08/17 - 12u49 Bron: BFMTV

Maëlys droeg een witte jurk en witte sandaaltjes op het moment van haar verdwijning. De foto links werd tijdens de bruiloft genomen. © RV.

Frankrijk Een man is deze ochtend aangehouden in het onderzoek naar de verdwenen 9-jarige Maëlys De Araujo. Het Franse meisje verdween tijdens een bruiloft in Le Pont-de-Beauvoisin, in de nacht van zaterdag op zondag. De verdachte blijkt een van de genodigden op de bruiloft. Dat meldt het Franse BFMTV.

De tv-zender laat weten dat de man getrouwd is en 34 jaar oud is. De politie kwam hem gedurende het onderzoek op het spoor. Hij zou bekend zijn bij de politie. Er vindt momenteel een huiszoeking plaats in zijn woning. Ook wordt er nog in de buurt van de feestzaal gezocht.



Volgens bronnen bij BFMTV zou de man verklaringen hebben afgelegd die niet overeenkwamen met de resultaten van het onderzoek. De Franse krant 'Le Dauphine Libéré' meldt dat hij zaterdagnacht plots verdween en wat later terugkeerde naar de bruiloft. Niemand wist waar hij intussentijd had vertoeft.



De politie ondervroeg de afgelopen dagen liefst 250 mensen, waarvan 140 gasten van het bruiloftsfeest waar de ouders van Maëlys aanwezig waren. In de buurt van de feestzaal vonden dezelfde nacht nog twee feesten plaats. Ook die mensen werden op de rooster gelegd.



Reukspoor

Na vijf dagen lijkt er dus een doorbraak te zijn in de mysterieuze verdwijningszaak. Maëlys verdween plots van de kamer, waar zij met de andere jonge kinderen te slapen was gelegd. Toen haar ouders rond 3 uur 's nachts een kijkje kwamen nemen, troffen zij het meisje niet meer aan. De politie werd ingeschakeld en met speurhonden werd de omgeving doorzocht. Een reukspoor van het meisje liep dood buiten het gebouw. Ook duikers, speleologen en een team van meer dan honderd militairen doorzochten de omgeving, een bosrijk gebied.



Eerder werden ook al het huis en de auto doorzocht van de bewaker van de feestlocatie. De politie vond echter geen bewijs om hem te arresteren. De man zelf verklaarde tegenover Franse media onschuldig te zijn.