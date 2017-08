Duitsers schrikken van controversiële verkiezingsposters AfD: "Boerka's? Wij hebben liever bikini's"

TT

31/08/17 - 14u13 Bron: Der Spiegel

© ap.

Duitse verkiezingen Nog een dikke drie weken moeten de Duitsers geduld hebben vooraleer ze naar de stembus mogen. De verkiezingscampagne verloopt tot nu toe bijzonder mak, en niemand lijkt bondskanselier Angela Merkel nog van een vierde termijn te kunnen houden. Eén partij zet het anders zo traditionele Duitsland echter op zijn kop, met de hulp van een Amerikaans reclamebureau: de rechts-populistische AfD.

© getty. Bandensporen getrokken in bloed, begeleid door de menselijke tol van zeven aanslagen in Europa en de zin 'Het spoor van de wereld-kanselier door Europa'. Met dat nieuwe campagnebeeld, massaal gedeeld op sociale media, steekt de Alternative für Deutschland niet onder stoelen of banken aan welke kant van het politieke spectrum het hoopt kiezers te verleiden.



De AfD hoopt bij de federale verkiezingen op 24 september voor het eerst haar intrede in de Bondsdag te kunnen doen. Een echte bedreiging voor bondskanselier Angela Merkel lijken de rechts-populisten niet te vormen - wie wel, overigens? - maar de partij strijdt samen met extreem-links, de groenen en de liberalen om de derde plaats, na de sociaal-democraten. Peilingen geven de vier partijen tussen de 7 en 10 procent van de stemmen. Lees ook Ultrarechtse Alternative für Deutschland wordt derde grootste partij in Duitsland

Merkel is niet meer principieel tegen het homohuwelijk

Duitse rechtbank: tv-presentator mag AfD-politicus "nazislet" noemen AfD

"Meest agressieve postercampagne ooit" © ap. Om die derde plaats veilig te stellen, zet de anti-Europese en anti-migrantenpartij nu alles op alles in de laatste weken van de campagne. Het magazine Der Spiegel spreekt van "waarschijnlijk de meest drastische en agressieve postercampagne die de Duitsers ooit gezien hebben". Want behalve het beeld van de bandensporen zijn het vooral de posters in het straatbeeld die opvallen.



Met eenvoudige slogans die weinig aan de verbeelding overlaten, hoopt de AfD de rechtse kiezer die de instroom van vluchtelingen en migranten beu is, aan te spreken. Zo prijkt een zwangere blanke vrouw op een poster met de zin "Nieuwe Duitsers? Die maken we zelf" en wordt het beeld van enkele jonge dames in bikini vergezeld van de slogan "Boerka's? Wij hebben liever bikini's". Bij "Traditioneel? Wij houden ervan" hoort dan weer een beeld van een jong Duits gezin met twee kinderen.

Harris Media Der Spiegel ontdekte dat de AfD voor zijn campagne de hulp heeft ingeroepen van een Texaans reclamebureau, Harris Media. Oprichter Vincent Harris, die het bureau in 2008 startte toen hij nog student was, is het brein achter een aantal agressieve campagnes voor Republikeinse politici als Ted Cruz, maar ook voor het Britse UKIP of de Israëlische Likoed-partij. Bloomberg omschrijft Harris als "de uitvinder van het Republikeinse internet".



Harris was onlangs zelf in Berlijn om zijn diensten aan te bieden aan de AfD. Vandaag zouden drie medewerkers van zijn bureau fulltime in dienst zijn van de partij om advies te geven over vooral online campagnes. De partij, die geen al te hoge pet op heeft van de traditionele massamedia - denk aan het scheldwoord Lügenpresse, 'leugenpers' - hoopt vooral op die manier rechtstreeks burgers aan te kunnen spreken.