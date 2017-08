Ergste geweld in jaren in Myanmar: "Vrees voor etinische zuivering met massamoord en verkrachtingen"

Robbe van Lier

Rohingya draagt zijn moeder over de grens tussen Myanmar en Bangladesh. © afp.

Vanuit Myanmar is afgelopen week een grote, in het Westen weinig gekende, vluchtelingenstroom op gang gekomen van tienduizenden etnische moslims. De Rohingya, een etnische moslimminderheid in Myanmar, worden in hun thuisland beschouwd als illegalen en worden nu bedreigd door het ergste geweld in jaren tegen hen. Daarbij zijn al zeker tientallen doden gevallen en er wordt gevreesd voor een etnische zuivering. Nu vluchten tienduizenden Rohingya het land uit.

Vluchtelingen moeten wachten aan het vluchtelingenkamp Kutupalang in Cox's Bazar in Bangladesh. © reuters. Medewerkers van het Rode Kruis helpen een oudere vrouw die op de vlucht geslagen is voor het geweld in haar regio. © afp. In Myanmar vormen moslims een minderheid van ongeveer twee procent van de bevolking. De Rohingya zijn maar één groep van die moslimminderheid. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben al langer kritiek op de manier waarop de boeddhistische meerderheid in Myanmar de Rohingya-minderheid behandelt.



Etnische zuivering Nieuwe vluchtelingen komen aan op de grens tussen Myanmar en Bangladesh. © reuters. Vluchtelingen reiken om eten in een vluchtelingenkamp aan de grens tussen Myanmar en Bangladesh. © afp. Afgelopen weken is het geweld tegen de Rohingya sterk toegenomen, sinds het leger van Myanmar een grote operatie is gestart in Rakhine, de deelstaat waar het merendeel van de moslimminderheid in het land woont. Volgens het leger gaat het om een operatie tegen de Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), dat naar eigen zeggen opkomt voor de Rohingya. Zij vielen vorige week vrijdag politieposten aan en bliezen verschillende bruggen op. Maar volgens mensenrechtenorganisaties wordt er door het leger gemoord, gemarteld, verkracht en dorpen platgebrand. Daarbij vielen meer dan honderd doden, niet alleen rebellen, maar ook burgers en militairen.



Gevreesd wordt dat de operatie van het leger uitmondt in een etnische zuivering, zoals dat ook vorig jaar al is gebeurd. In oktober had ARSA gelijkaarde aanvallen uitgevoerd op de politie, waarna ook een militaire operatie volgde. Volgens de Verenigde Naties zijn er toen hoogstwaarschijnlijk misdaden tegen de menselijkheid gepleegd.