Agent in de hals gestoken in Stockholm, dader opgepakt

Door: LB

31/08/17 - 11u57

© Twitter / James Savage.

BREAKING NEWS Een onbekende aanvaller heeft een Zweedse agent in de hals gestoken met een mes op een druk plein in de hoofdstad Stockholm.

Agenten arresteerden de verdachte, de politie bevestigt dat een agent gewond raakte na het incident dat zich even na halfelf lokale tijd voordeed op Medborgarplatsen, een van de grootste en drukste pleinen van de stad.



"Meer kunnen we momenteel niet meedelen. We zijn ter plekke, dat is alles wat ik kan zeggen", verklaarde politiechef Anders Bryngelsson.



Omstanders zagen naar verluidt hoe een man een agent langs achter benaderde en naar zijn hals uithaalde. Een ooggetuige verklaarde aan de site Aftonbladet dat ze zag hoe andere agenten de verdachte aanhielden. Volgens die ooggetuige was de dader een man van rond de dertig. De gewonde agent werd naar het Karolinskaziekenhuis overgebracht. Het is voorlopig onduidelijk hoe erg hij er aan toe is.



Het plein werd intussen afgezet, het metrostation daar is gesloten. Een kleuterschool vlakbij is volgens Expressen in lockdown.