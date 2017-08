Kevin stond op het punt uit het leven te stappen. Een telefoontje van een bijzonder iemand veranderde alles

Koen Van De Sype

31/08/17 - 11u49 Bron: Quota, Inside Edition

© Facebook.

Ze was zijn allereerste liefde, maar ze verloren elkaar uit het oog toen ze op de middelbare school zaten. Toen Kevin Walsh in zijn laatste jaar secundair in een depressie verzeilde en geen uitweg meer zag, besloot hij om uit het leven te stappen. Maar net op het moment dat hij het zou doen, veranderde een onverwacht telefoontje van haar alles.

"Ik moet hier gewoon op antwoorden", schreef de man uit het Amerikaanse Michigan en hij nam iedereen mee naar de zomer dat hij 13 was en op zomerkamp het mooiste meisje zag dat hij ooit was tegengekomen: Blake Moore. "Ze kwam op me toe gestapt en zei: 'zwart gaat je goed'. Ik heb nog altijd geen idee waarom. We praatten een beetje en werden vrienden. We wisselden zelfs gegevens uit zodat we ook na het kamp online contact konden houden en dat deden we ook. Een tijdje." (lees hieronder verder) © Instagram.

Met het voorbijgaan van de jaren, verwaterde hun band en ze verdwenen van elkaars radar. "Maar ik kan je verzekeren dat er geen dag voorbijging dat ik niet aan haar dacht", vertelt Kevin. "Tot op vandaag weet ik niet waarom. Ze bleef gewoon hangen in mijn hoofd."



Problemen

Hij kreeg wat problemen op school tijdens zijn laatste jaar middelbaar, "onnozele dingen die op het moment onoverkomelijk leken", klinkt het. "Ik kwam erdoor in een depressie terecht. En ik meende dat er maar één oplossing was: uit het leven stappen. Ik schreef een afscheidsbrief en trok naar de plaats waar ik het wilde doen. En toen gebeurde er iets wonderlijks." (lees hieronder verder)

Over wat dat precies was, lopen de verhalen wel wat uit elkaar. Maar het resultaat was hetzelfde. "Ergens tussen de 5 en de 10 seconden voor ik eruit zou stappen, ging mijn telefoon", vertelt Kevin. "Ik keek op het scherm, maar het was een anonieme beller. Ik besloot op te nemen en het was zij."



Plan

"Ik vroeg haar hoe het met haar ging en ze zei dat ze gewoon het gevoel had gehad dat ze me moest bellen", gaat hij verder. "We hadden elkaar toen al een jaar niet gesproken. Om een lang verhaal kort te maken: ze viste, ik vertelde wat ik van plan was en ze overtuigde me het niet te doen. Ze zei letterlijk: 'Wat? Doe dat niet.' En dat was dat. Ze liet me beloven dat ik haar de volgende dag zou bellen en we hingen op. Die nacht schreef ik de woorden waarmee ik haar 10 jaar later ten huwelijk zou vragen." (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram.