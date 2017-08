China laakt "destructieve rol van sommige landen" in raketcrisis Noord-Korea

Door: redactie

31/08/17 - 11u54 Bron: Belga

Woordvoerster van het Chinese buitenlandministerie Hua Chunying. © ap.

Crisis Noord-Korea China laakt de "destructieve rol" die "bepaalde landen" spelen bij het saboteren van alle pogingen tot overleg met Noord-Korea. Dat heeft woordvoerder Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. China reageert daarmee op de oproep van die met naam genoemde landen om het sanctieregime tegen Pyongyang nog aan te snoeren na de Noord-Koreaanse rakettest van eerder deze week.

Sommige landen, aldus Hua, "negeren op selectieve wijze de vereisten voor een dialoog en praten enkel over sancties". Die landen "ontvluchten hun verantwoordelijkheden" en spelen met hun acties en uitspraken "een destructieve, geen opbouwende rol".



"Geen film of videospelletje"

De crisis omtrent het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma is nochtans "geen film of videospelletje, maar een reële toestand die weegt op de regionale vrede", zei de woordvoerster.



Als lid met vetorecht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft China dinsdag mee de jongste rakettest van Pyongyang veroordeeld. Die veroordeling bevatte evenwel geen versterking van het economische sanctieregime tegen het land.