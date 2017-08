Jongetje (3) verkleed als Elsa geweigerd bij prinsessenfeestje in Disneyland, pretpark excuseert zich

Bewerkt door: aja

De driejarige Britse jongen Noah is een grote fan van prinses Elsa van de Disneyfilm 'Frozen'. Zijn mama Hayley McLean-Glass uit Devon boekte dan ook met trots een speciale prinsessendag in Disneyland Parijs. Het jongetje werd echter geweigerd voor de activiteit. Een woordvoerder excuseert zich nu voor het hele gebeuren.

Hayley schreef een open brief aan Disneyland Parijs over haar driejarig zoontje Noah. Al twee keer hebben ze het pretpark bezocht en ze werden al snel verliefd op alle magie. In november zouden ze zeker terugkomen met enkele goede vrienden. "Sinds het laatste bezoek toont Noah heel veel interesse in jullie geliefde personage Elsa...maar ook Rapunzel, Anna, Jasmine, Belle en Assepoester kunnen hem bekoren", vertelt de mama.



Noah draagt zijn jurk van Elsa elke dag. Volgens zijn mama weigert hij de outfit zelfs uit te trekken wanneer hij moet gaan slapen. Hij kent ook elk woord van liedje 'Let It Go'. En toch werd Noah geweigerd door Disneyland Parijs voor de echte prinsessendag, waarbij kinderen de hele dag als hun favoriete prinses kunnen rondlopen."Op dit moment is het niet mogelijk om de activiteit 'Prinses voor één dag' te boeken voor een jongen", luidde het e-mailbericht dat Hayley aankreeg.

Verschil tussen meisjes en jongens Als een meisje zou geweigerd worden bij bijvoorbeeld een SpiderMan-feestje dan zou iedereen woedend zijn. Bij jongens ligt dit blijkbaar anders Hayley McLean-Glass, mama van Noah De mama was geschokt. Ze had dit naar eigen zeggen nooit verwacht van een plek dat beweert magie in de wereld te brengen."Het is gewoon oneerlijk. Als een meisje zou geweigerd worden bij bijvoorbeeld een Spiderman-feestje zou iedereen woedend zijn. Bij jongens ligt dit blijkbaar anders."



In de open brief op haar blog "parkles and stretchmarks" schrijft Hayley dat ze haar zoon nooit heeft gedwongen om een jurk aan te doen. Dat deed hij helemaal zelf. "Mijn twee andere zonen zijn echt typische jongens. Mijn oudste zoon zou het trouwens afschuwelijk vinden om zich te verkleden als een prinses."



Ze heeft dan ook een vraag voor het pretpark. "Leg me alstublieft uit welke verschrikkelijke dingen er met hem kunnen gebeuren als jullie zijn haren doen en hem een pruikje op zetten. Want ik snap het niet."