Twintig Rohingya-vrouwen en kinderen verdronken tijdens vlucht naar Bangladesh

Bewerkt door: LB

31/08/17 - 10u50 Bron: ANP

Nieuwe Rohingya-vluchtelingen, een etnische moslimgroep, wachten bij de ingang van een ge├»mproviseerd vluchtelingenkamp in Bangladesh. © reuters.

Rond de 27.000 Rohingya zijn afgelopen week vanuit Myanmar gevlucht naar buurland Bangladesh. Grensbewakers van Bangladesh ontdekten vandaag de lichamen van twintig Rohingya-vrouwen en kinderen. Zij zijn waarschijnlijk verdronken toen de boot waarmee zij naar Bangladesh probeerden te vluchten omsloeg.

Nog eens 20.000 Rohingya zijn gestrand in het niemandsland tussen de twee landen, zo laten bronnen aan de Verenigde Naties weten.



Massamoorden en verkrachtingen

De Rohingya, een etnische moslimgroep, proberen te ontsnappen aan het ergste geweld in het noordwesten van Myanmar in de laatste vijf jaar. Volgens een rapport van de Verenigde Naties hebben veiligheidstroepen van Myanmar zich schuldig gemaakt aan massamoorden en verkrachtingen tegen de Rohingya. In het overwegend boeddhistische Myanmar worden de Rohingya beschouwd als illegalen.