Amerikaanse rechter: "Ex mag borstgevoede baby flesvoeding geven"

31/08/17 - 10u29 Bron: Washington Post

Foto ter illustratie © anp.

Een Amerikaans koppel dat net na de geboorte van hun zoontje uit elkaar is gegaan, vecht via de rechter over de voeding van hun kind.

Mama Amber Brown (27) wil dat het half jaar oude jongetje alleen maar moedermelk binnenkrijgt. Papa Corey Donta Lewis wil dat hij de baby ook poedermelk kan geven als het kind bij hem thuis overnacht. De rechter in de staat Maryland heeft de man gelijk gegeven, zo meldt The Washington Post. Bij de rechtbank liet de moeder weten dat ze niet genoeg moedermelk kan kolven voor een hele nacht. Daarom wil ze het jongetje niet bij zijn vader laten slapen. Lees ook Bruid alom geprezen omdat ze borstvoeding geeft tijdens jawoord

