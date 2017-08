Zeker zeven doden bij ingestort flatgebouw Mumbai

TK

31/08/17 - 09u21 Bron: Belga

© reuters.

De instorting van een flatgebouw van vijf verdiepingen in de Indiase stad Mumbai heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. Veertien bewoners werden levend onder het puin vandaan gehaald, zei de politie.

Hoeveel mensen zich nog onder het puin bevinden, is onduidelijk. Volgens Indiase media verbleven er rond de 35 mensen in het pand toen het instortte.



"Iedereen die gered werd is gewond, en werd overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt", aldus de politiewoordvoerster.



Het ingestorte flatgebouw staat in een wijk met smalle straatjes. Gebouwen, sommige bijna honderd jaar oud, staan er dicht op elkaar. De politie vermoedt dat de constructie van de getroffen flat is verzwakt door de zware regenval die Mumbai de afgelopen dagen teisterde.



Zware moessonregens hadden twee dagen geleden al geleid tot overstromingen in de financiële en commerciële hoofdstad van India. Of het slechte weer een rol speelde bij de overstromingen, is nog onduidelijk. Het is wel zo dat instortingen van gebouwen vaker voorkomen in India, vooral in het moessonseizoen dat loopt van juni tot september. De zware regens eisten eerder deze week al 11 mensenlevens.