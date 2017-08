Chemische fabriek nabij Houston dreigt te ontploffen

De chemische fabriek in Crosby. "Er zal zeker brand uitbreken. Die zal op een benzinebrand lijken, explosief en intens", zei woordvoerster Janet Smith tegen persagentschap AP. © AP.

orkaan Harvey Eén van 's werelds grootste chemische bedrijven waarschuwt dat haar overstroomde fabriek in de buurt van Houston dreigt vuur te vatten en te ontploffen. Het bedrijf staat machteloos. NBC-reporter Julia Bagg meldt op Twitter: "Zopas heb ik een rookpluim gezien boven de overstroomde chemische fabriek in Crosby. We worden door de brandweer geëvacueerd". Er is ook al sprake van twee explosies.

Nieuwssite Click2Houston meldt dat er zwarte rook afkomstig uit de fabriek komt nadat er sprake was van twee explosies. De nooddiensten werden rond twee uur vannacht plaatselijke tijd verwittigd.



"Er zal zeker brand uitbreken. Die zal op een benzinebrand lijken, explosief en intens", zei woordvoerster Janet Smith gisteren tegen persagentschap AP.



In de fabriek van de Franse multinational Arkema Group in Crosby, op dertig kilometer ten noordoosten van Houston, staat 180 centimeter water en sinds zondag is er geen elektriciteit meer. Dat laat het bedrijf weten. Het bedrijf stelt zich voorbereid te hebben op de doortocht van orkaan Harvey, maar de overstroming is ongezien.



Koeling uitgevallen

De fabriek maakt organische peroxides, hoogwaardige chemicaliën die worden gebruikt in kunsthars, polystyreen en verf. Die stoffen moeten koel bewaard worden, maar de koeling in het bedrijf doet het niet meer en ook de noodgeneratoren zijn door de overstroming uitgevallen. "Daardoor bestaat het gevaar op een chemische reactie die zal leiden tot een brand en/of explosie in de fabriek", zo laat Arkema Group weten.



Evacuatie

In een straal van 2,4 kilometer rond de fabriek werden de omwonenden dinsdag geëvacueerd en de federale overheid verbood gisteravond vliegverkeer in de buurt van de fabriek. De Nationale Garde kwam ter plekke en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid installeerde er een commandopost.



"We hebben een nooit eerder geziene 180 cm water in de hele fabriek. Onze hoofdstroom is uitgevallen, net als twee bronnen van noodstroom. Daardoor is de hoognodige koeling van onze materialen uitgevallen", verklaarde ceo Richard Rowe gisteren aan de pers. "Die materialen kunnen nu ontploffen en een hevige brand veroorzaken. Door de hoge waterstand en het gebrek aan stroom kunnen we niets doen om dat te verhinderen". Rowe weigerde de aanwezige reporters inzage te geven in het noodplan van het bedrijf of het inventaris van aanwezige chemiche stoffen vrij te geven.



De waarschuwing doet denken aan de explosie van een meststoffenfabriek in de Texaanse stad West in 2013. Toen vielen 15 dodelijke slachtoffers en raakten 160 anderen gewond.