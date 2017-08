Italië betaalt Libische smokkelbazen om migratiestroom te stoppen

Bewerkt door: LB

31/08/17 - 09u16 Bron: Belga, AP

Italië zou Libische smokkelbazen grote sommen geld geven om hun praktijken te staken. © ap.

Vluchtelingencrisis De Italiaanse regering heeft een geheime deel afgesloten met de belangrijkste Libische smokkelbazen. Dat is door vier goedgeïnformeerde bronnen aan De Standaard bevestigd. Italië beloofde grof geld en ondersteuning in ruil voor het stoppen van migranten, vertelt iemand met de schuilnaam Samir aan de krant. De man doet al zes jaar undercover onderzoek naar mensensmokkel in opdracht van een Europese lidstaat, en zijn rapporten worden gerespecteerd door de Verenigde Naties.

De deal met de zogenaamde Brigade 48-mensensmokkelaars is de voornaamste reden voor de spectaculaire daling van het aantal vluchtelingen op de Middellandse Zee-route. Het aantal aankomsten per dag daalt nu nog sneller dan in de maand na de deal met Turkije in 2016. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) deelt mee dat de voorbije 22 dagen niemand verdronken is op zee.



Italië ontkent

In een rapport van de VN-Veiligheidsraad worden de leiders van Brigade 48 genoemd als de belangrijkste schakels in de mensensmokkel naar Italië. Ze verkrachten, moorden en folteren op grote schaal. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat Italië met hen onderhandelt. De verklaring voor de opdrogende migratiestroom moet volgens de Italianen gezocht worden bij recente maatregelen op zee, zoals de gedragscode voor ngo's en een efficiëntere Libische kustwacht.



Maar de daling begon al vroeger en de Libische kustwacht houdt minder mensen tegen dan twee maanden geleden. Migratie-experts zijn het erover eens dat de Italiaanse uitleg niet klopt. "Alle bronnen die ik ter plaatse heb gecontacteerd, bevestigen dat de smokkelaars van kant zijn veranderd in ruil voor Italiaans geld", zegt migratie-expert Mattia Toaldo van de denktank ECFR.



Helaas voor Italië zijn de smokkelaars minder discreet. Op een publieke Facebookpagina vertellen ze doodleuk dat Italië hen opdracht heeft gegeven om een legertje van '500 jagers' op te richten.



In de Libische steden Sabratha en Zawiyah ontvingen smokkelaars volgens persagentschap AP grote sommen geld en materiële hulp om hun praktijken stil te leggen en vluchtelingenboten tegen te houden.