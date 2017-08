Ontvoerder gooit kind over brug in meer

kv

31/08/17 Bron: CBS Boston, Worcester Telegram

© thinkstock.

MASSACHUSETTS Een zevenjarig meisje uit de Amerikaanse staat Massachusetts heeft zondag een afschuwelijke nachtmerrie doorstaan. Het kind werd door een kennis van de familie gekidnapt uit de woning van haar grootouders. De ontvoerder probeerde haar te wurgen en gooide haar nadien over een brug in een meer. Het kind heeft de gruwel als bij wonder overleefd.