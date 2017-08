Door: redactie

30/08/17 - 23u20 Bron: vtmnieuws.be

video

"Voor sommige mensen, wiens huis tot het dak onder is gelopen met water, kan het tot drie weken duren voor ze opnieuw naar huis mogen", zegt VTM NIEUWS-journalist Romina Van Camp, die in Houston is. "Sommige mensen zijn daar niet eens voor verzekerd."