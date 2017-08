Veiligheidsraad verlengt mandaat blauwhelmen in Libanon met een jaar

Door: redactie

De VN-Veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie goedgekeurd die het mandaat van de blauwhelmen in Libanon (Unifil) met een jaar verlengt. De United Nations Interim Force in Lebanon is al sinds 1978 in Libanon actief - al zorgde Israël er enkele jaren voor dat die activiteit op een erg laag pitje stond - en verlenging van het mandaat is normaliter niet meer dan een formaliteit.