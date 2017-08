Pentagon: momenteel 11.000 VS-soldaten in Afghanistan

TT

30/08/17 Bron: Belga

© afp.

Afghanistan Momenteel zitten 11.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Dat is ruim een kwart meer dan het aantal van 8.400 dat tot dusver werd opgegeven. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Het vorige aantal gold tot nog toe als startpunt bij de discussies over de "nieuwe strategie" die de regering van president Trump wil hanteren in het land dat de Amerikanen 16 jaar geleden binnenvielen.