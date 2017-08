Door: redactie

In de Britse hoofdstad Londen hebben de prinsen William en Harry hun moeder prinses Diana herdacht. Morgen is het twintig jaar geleden dat zij in Parijs stierf, na een auto-ongeluk. De prinsen maakten vanmiddag een wandeling in de Witte Tuin van Diana's residentie Kensington Palace. Ook in Parijs, op de plaats van het ongeval, komen mensen bloemen leggen.