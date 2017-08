Liefst 250 getuigen op de rooster, maar zelfs speurhonden vinden geen spoor van Maëlys (9)

FT

30/08/17 - 19u08 Bron: Le Parisien & Le Dauphine Libéré

Links een foto genomen tijdens het trouwfeest afgelopen zaterdag. De negenjarige Maëlys droeg een wit jurkje en witte sandaaltjes. © afp.

frankrijk Maëlys De Araujo (9) is nog altijd niet teruggevonden. Het meisje verdween in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een trouwfeest in de Franse Alpen. Rond 8 uur deze ochtend trokken de speurders de bossen in. Intussen worden alle trouwgasten en mogelijke getuigen - liefst 250 - ondervraagd. Alles wijst nu op ontvoering. De hoop dat Maëlys levend wordt teruggevonden, slinkt met de dag.

Het houdt Frankrijk al sinds zondag bezig: wat is er in godsnaam met de negenjarige Maëlys gebeurd? Het kind trok afgelopen zaterdag goedgemutst in een mouwloos wit jurkje en witte sandaaltjes samen met haar ouders, twaalfjarige zus, een oom en neef naar een trouwfeest in het Franse Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Alles verliep vlekkeloos, tot haar ouders 's nachts plots vaststelden dat Maëlys niet meer in de kinderkamer aanwezig was. Daar had ze zich die avond met enkele leeftijdsgenootjes beziggehouden.



Aanvankelijk werd nog gedacht dat het kind verstoppertje speelde, maar toen de bruidsgasten na een intensieve zoektocht een klein uur later nog geen spoor hadden naar het meisje, werd de politie verwittigd. Een trouwgast beschreef het als "pure paniek". (lees verder onder de foto) Lees ook Frankrijk in de ban van mysterieuze verdwijning: Maëlys (9) plots zoek na huwelijksfeest Het zoekgebied werd uitgebreid. Volgens de speurders is het erg moeilijk werken, "in een ruw en erg bebost landschap". "We onderzoeken elke grasspriet." © afp.

Zelf woont de familie De Araujo in Mignovillard, een gehucht met amper 800 inwoners, vlak bij de Zwitserse grens. Daar slaat het nieuws van de verdwijning in als een bom, zelfs bij de inwoners die de familie niet goed kennen: "Ik zag haar wel vaker op straat, met de hond aan de leiband. En ik weet dat ze paardrijdt", zegt een buurman. "Toen ik hoorde dat haar ouders haar plots kwijt waren, sliep ik enorm slecht. We kunnen al enkele dagen over niets anders meer praten." In het schooltje waar het meisje binnenkort weer op de schoolbanken verwacht wordt, willen én kunnen de juffen niets kwijt. Ze zijn te geëmotioneerd. Een politiepatrouille is thuis al een knuffel komen ophalen. Het kan de speurhonden misschien verder helpen. (lees verder onder de foto) Aan zowat elke winkeldeur hangen posters op. © afp.