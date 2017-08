Twaalf burgers omgekomen bij luchtaanval VS in Afghanistan

Door: redactie

30/08/17 - Bron: Belga

De VS is het enige land dat nog luchtaanvallen uitvoert in Afghanistan. © afp.

Bij een luchtaanval door "buitenlandse" troepen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in het dorp Bari, in de Oost-Afghaanse provincie Logar, minstens twaalf burgers, onder wie vrouwen en kinderen, omgekomen. Dat heeft provincieraadslid Hasibullah Stanekzai gezegd. Het is al het tweede incident van die aard deze week. De Verenigde Staten zijn nog de enigen die luchtaanvallen in Afghanistan uitvoeren.