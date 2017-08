Buffett wordt grootste aandeelhouder bij Bank of America voor vriendenprijsje

Door: redactie

30/08/17 - 16u45 Bron: Belga

De Amerikaanse zakenman Warren Buffet is nu de grootste aandeelhouder van Bank of America. © Reuters.

De bekende Amerikaanse zakenman Warren Buffett - nog niet zo lang geleden de rijkste man ter wereld - is sinds vandaag de grootste aandeelhouder van de Bank of America. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway heeft 700 miljoen aandelen van de op een na grootste Amerikaanse bank gekocht voor 5 miljard dollar, een transactie die Buffett op de reguliere markt 16,5 miljard dollar lichter had gemaakt.