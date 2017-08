Archeologen vinden meer dan 200 lichamen in Spaanse massagraven

TT

Spanje Archeologen in Spanje hebben meer lichamen gevonden in massagraven uit de tijd van de burgeroorlog van 1936-1939 en de daaropvolgende dictatuur van generaal Franco. Aan sommige lijken zaten nog rottende leren laarzen.

De opgravingen bij een plaatselijke begraafplaats in Valladolid in Centraal-Spanje komen op het moment dat er nieuwe inspanningen zijn van vrijwilligersverenigingen en campagnegroepen voor slachtoffers om nieuw licht te werpen op het bloedige verleden. Ook hopen ze alsnog op een afsluiting voor familieleden die nog steeds op zoek zijn naar hun doden. Vier massagraven zijn nu in Valladolid uitgegraven en 228 lichamen zijn daar sinds april 2016 ontdekt. De graven zijn enkele van de naar wordt aangenomen meer dan 2.000 massagraven uit de burgeroorlog in heel Spanje.

Meer dan 500.000 doden

Historici schatten dat ongeveer een half miljoen republikeinse en nationalistische strijders en burgers zijn gedood in deze oorlog. Na het einde van de burgeroorlog werden nog eens tienduizenden Franco-tegenstanders gedood of gevangengenomen.



Nadat Franco in 1975 overleed, heeft Spanje een amnestiewet aangenomen om de overgang van dictatuur naar democratie te vergemakkelijken en de misdaden van het fascistische regime toe te dekken. Spreken over de burgeroorlog en de doden onder Franco ligt in Spanje daardoor nog altijd moeilijk.



Maar er is steeds meer belangstelling bij nieuwe generaties om het verleden te ontrafelen. In 2007 keurde de Spaanse regering onder leiding van de sociaal-democraten de Wet op het Historisch Geheugen goed, die het geweld en de duizenden slachtoffers van de oorlog en de dictatuur erkent. De huidige regeringspartij, de conservatieve Partido Populair, stemde tegen de wet en geeft vandaag geen geld meer voor initiatieven die eruit voortvloeien. Daardoor zijn gemeenten en organisaties opnieuw op zichzelf aangewezen.



"Ik hoop dat we met forensische analyse kunnen achterhalen wie de slachtoffers ooit waren", zei Julio del Olmo, een van de archeologen die aan de opgravingen werkt. De gemeenteraad in Valladolid heeft de uitgraving gedeeltelijk gefinancierd.