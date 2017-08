Amerikaanse oma zoekt jetski-held na redding uit ondergelopen huis

Bewerkt door: Kees Graafland

30/08/17 - 16u05 Bron: ABC News

Op tijd uit huis gehaald, met een jetski. © Reddit/Webborwebbor.

Zoals elke ramp, kent ook de tropische storm Harvey zijn helden. Wat te denken van de man op een jetski die een oudere vrouw redt uit haar onderlopen woning in Houston. De foto van het stel werd gepost op Reddit en gaat sindsdien rond, als lichtend voorbeeld van alle vrijwilligers die de lokale Amerikaanse autoriteiten bijstaan in het bieden van hulp aan de slachtoffers van de storm en overstromingen.

"Ongelooflijk"

ABC News weet vandaag te melden dat de vrouw op de jetski Karen Spencer uit Houston is. Ze vertelt hoe de glimlach op haar gezicht het midden hield tussen "OK, daar gaan we dan!" en "Ik kan niet geloven dat ik mijn onderlopen huis verlaat op een jetski".



Nadat zij en haar man J.C. - door een andere man op jetski - in veiligheid waren gebracht, vergaten ze hun redders naar hun naam te vragen. Nu zijn de Spencers op zoek naar beide mannen, om ze tenminste te kunnen bedanken voor hun hulp.



Daarom postte redditgebruiker Webborwebbor gisteren de foto op het internet. "De oma van een vriend van mij wordt haar huis uitgevaren op een jetski." In de reacties wordt gevraagd of mensen weten wie de man is.



Karen en J.C. hebben uiteindelijk een veilige schuilplaats kunnen vinden in het huis van een buur. Doordat zij achterop de jetski's werden weggebracht, konden hun meest waardevolle bezittingen worden meegenomen in de kleine boot die ook was toegesneld om hen te komen redden. "Daarom zijn we die mannen zo dankbaar."