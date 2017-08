"Ik was een neonazi. En toen werd ik verliefd op een zwarte vrouw"

Koen Van De Sype

30/08/17

© Life After Hate.

Ze had Vikingsymbolen op haar borst getatoeëerd, een swastika op haar middelvinger en 'Sieg Heil' op de binnenkant van haar onderlip. De Amerikaanse Angela King maakte deel uit van een gewelddadige bende skinheads en neonazi's en ze was er trots op. Maar toen ze na een overval in de gevangenis terechtkwam, gebeurde er iets waardoor ze haar leven 180 graden zou omgooien.

Angela was nog maar een tiener toen ze voor het eerst in de problemen kwam. Ze worstelde met haar gewicht en haar zelfbeeld en werd op school gepest. Toen het niet meer bij woorden bleef maar ze ook fysiek werd aangevallen, knapte er iets in haar hoofd. "Ik was 13 jaar en een meisje trok mijn hemd open terwijl de hele klas het kon zien", vertelt ze. "Ik had alleen nog een bh aan en voelde me zó vernederd. Het ontketende een woede en een razernij in me die ik al heel lang binnen had gehouden." Lees ook Bijna één op de tien Amerikanen aanvaardt neonazi's

King vocht terug en merkte dat agressie en geweld haar een gevoel van controle gaven, die ze nooit eerder had gehad. Het duurde niet lang of ze werd aanzien als de pestkop van de school en de buurt. Zo kwam ze in contact met een groepje jonge skinheads, die flirtten met het neonazisme. "Ik sloot me bij hen aan omdat ze mijn boosheid en geweld zonder vragen te stellen aanvaardden. We verspreidden racistische pamfletten in de buurt en vochten met iedereen die niet met ons akkoord was. Ik was trots op mijn nieuwe identiteit en droeg die elke dag 'als een mantel'." (lees hieronder verder) © Angela King .

Haar ouders - die haar en hun twee andere kinderen erg conservatief en religieus hadden opgevoed - bleken geen bezwaar te hebben tegen haar overtuigingen, maar vroegen wel dat ze er wat discreter over zou zijn. "Mijn moeder zei altijd tegen me dat ze me altijd graag zou zien. Behalve als ik met een vrouw of iemand met een donkere huidskleur naar huis zou komen", vertelt ze.



Baantjes

Toen ze 16 was, werd ze van school gegooid. Ze begon op te trekken met een gewelddadige groep van neonazi's en dat werd zelfs haar moeder te veel. Die zette haar op straat en Angela begon een leven te leiden waarbij ze de luizige baantjes aan elkaar reeg en vaak in de auto of bij vrienden op de sofa sliep. Het was toen - in 1998 - dat ze betrokken raakte bij de overval die haar in de cel zou doen belanden. (lees hieronder verder) © Angela King.

Angela was 23 en ze was met de gewapende bende waartoe ze toen behoorde naar een bar getrokken in het zuiden van Florida. En ze wist dat er miserie van zou komen. Hoe meer de bendeleden dronken, hoe luidruchtiger en agressiever ze werden. Toen plots iemand commentaar gaf op een tatoeage van het vriendje van Angela, brak de hel los. Zelf tuigde ze de vriendin van de kerel af in het toilet. Ze stopten pas toen ze hoorden dat iemand de politie had gebeld.



Rassenoorlog

Opgefokt reden ze rond in de buurt en ze begonnen te filosoferen over hoe een rassenoorlog er zou uitzien in Amerika. Want ze haatten zwarten en joden, om nog maar te zwijgen van homo's. Uiteindelijk besloten ze een erotische winkel te overvallen, "omdat porno het blanke ras niet ten goede kwam". Ze vluchtte daarna met haar vriend - die ook gezocht werd voor een haatmisdrijf - naar Chicago, maar werd enkele weken later toch gevat en naar de gevangenis in Miami gebracht. (lees hieronder verder) © Miami Dade County Jail.

Het werd de eerste keer dat ze moest samenleven met mensen van een andere achtergrond en cultuur. "De andere gedetineerden wisten waarvoor ik opgepakt was en gooiden me vieze blikken toe. Ik nam aan dat ik er mijn tijd zou doorbrengen met mijn rug naar de muur, al vechtend", vertelt ze.



Vriendschap

Maar daar misrekende ze zich. Toen ze op zekere dag in de recreatieruimte zat te roken, kwam er een Jamaicaanse vrouw op haar toe en die vroeg haar of ze het kaartspel 'cribbage' kende. Angela zei van niet en kreeg het aangeleerd. En dat was het begin van een onwaarschijnlijke vriendschap. Ze werd opgenomen in een groep van Jamaicaanse vrouwen, die vastzat voor drugssmokkel. En ze begon er zelfs haar racisme door in vraag te stellen. "Ik kende vroeger geen gekleurde mensen en nu trok ik op met deze vrouwen, die me moeilijke vragen stelden, maar me toch met mededogen behandelden." (lees hieronder verder) Angela in de gevangenis met de Jamaicaanse vrouwen die haar vrienden werden. © Angela King.

In 1999 werd King uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel en zat ze een tijdje in een andere gevangenis om te getuigen tegen een vroeger bendelid. Toen ze terugkwam, bleken haar vriendinnen overgeplaatst. Haar sociaal vangnet was verdwenen. Bovendien kwamen er nieuwe gevangenen binnen en daarbij zat een Jamaicaanse vrouw die haar absoluut niet moest. "Ik hoorde dat ze bij gewelddadige bendes had gezeten en gevaarlijk was. Op een dag passeerde ze mij en vroeg ze me hoe ik met mezelf kon leven. Ik stopte en beantwoorde haar vraag. Zo goed en eerlijk als ik maar kon", aldus Angela.



Verliefd

De vrouwen raakten aan de praat en ontdekten dat ze meer gemeen hadden dan ze dachten. De vijandschap veranderde in vriendschap. En meer, want ze ontdekten dat ze verliefd waren op elkaar. Ze deelden een tijdlang een cel, maar de relatie bleef uiteindelijk niet duren na een nieuwe overplaatsing. (lees hieronder verder) © Angela King.

Toen Angela in 2001 vrijkwam, was ze vastbesloten om niet in haar oude gewoontes te hervallen. Ze zocht contact met andere holebi's, die haar ondanks haar verleden - waar ze heel eerlijk over was - aanvaardden. Ze ging zelf studeren en haalden een diploma sociologie en psychologie. Want ze wilde te weten komen of haar ervaring met extremisme wel vaker voorkwam. (lees hieronder verder) © Angela King.