Zo worden inwoners Houston opgevangen tijdens orkaan Harvey

30/08/17 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

video In de George Brown conventiehal in het centrum van Houston worden 9.000 mensen opgevangen die werden geëvacueerd voor storm Harvey. En er blijven mensen toestromen.

"We nemen iedereen hier op die hier naartoe kan komen", vertelt David Schoeneck van het Rode Kruis aan VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp. "We zullen nooit iemand terugsturen. We vinden wel een manier om hen onder te brengen. En we plannen ook bijkomende opvangcentra in deze buurt."



En dat is nodig. Want er zijn zelfs niet genoeg bedden om iedereen een slaapplek te geven. Zij die geen bed hebben proberen het zo comfortabel mogelijk te maken in de gang. In het Toyota Center, in het centrum van Houston, moest gisteren nog een bijkomende opvangplaats geopend worden.



Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Kleding wordt gesorteerd. Iedereen probeert te helpen waar kan. Tussendoor zijn velen op zoek naar vermiste familieleden en vrienden. Want een onbekend aantal mensen zijn nog steeds vermist.