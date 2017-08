Amerikaanse politie jaagt op nonnen die bank overvielen

Koen Van De Sype

30/08/17 - 13u22 Bron: Reuters

video De Amerikaanse FBI is op zoek naar twee vrouwen die maandag een bank probeerden te overvallen in Tannersville, Pennsylvania. Opmerkelijk: ze deden dat gekleed als nonnen.

De twee dames stormden rond de middag een filiaal van Citizens Bank binnen. Volgens de politie leek een van hen een zwart pistool bij zich te hebben en eiste ze geld van de bankbediende, terwijl de andere de deur in de gaten hield. Ze moesten er uiteindelijk vandoor met lege handen en de politie is nu een klopjacht op hen begonnen.



Gevaarlijk

De vrouwen zouden latino's geweest zijn en gemiddeld gebouwd. Ze zijn volgens de politie gewapend en gevaarlijk. De FBI verspreidde ook beelden van de bewakingscamera's van de bank, in de hoop een tip te krijgen die naar de overvallers zou kunnen leiden.