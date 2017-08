Verdachte Rotterdam betrokken bij terrorisme

SVG

30/08/17 - 13u36 Bron: Belga, NU.nl

De evenementenhal Maassilo op de avond van de terreurdreiging. © anp.

OPTREDEN ALLAH-LAS Het parket verdenkt Jimmy F. officeel van betrokkenheid bij terroristische misdrijven. De 22-jarige man werd een week geleden opgepakt voor betrokkenheid bij de dreiging met een terroristische aanslag in de Nederlandse stad Rotterdam. De rechter heeft vandaag beslist dat hij nog twee weken langer vast blijft zitten.

Jimmy F. uit de provincie Noord-Brabant wordt officieel verdacht van terrorisme. De woordvoerder van het Nederlandse parket zegt inhoudelijk niet verder op de verdenking in te kunnen gaan.



Vanmiddag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de voorlopige hechtenis wordt verlengd. Hij zou via de berichtenapp Telegram "een zeer alarmerend bericht" hebben verspreid, zo liet de Nederlandse minister van Veiligheid, Stef Blok, vorige week weten.



Door de terreurdreiging werd een concert in de Maassilo afgelast. Onderzoek leidde in de nacht van woensdag op donderdag naar Jimmy F., die door een antiterreureenheid van zijn bed werd gelicht.